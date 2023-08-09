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Асад отказался встречаться с Эрдоганом на его условиях

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не будет встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на условиях последнего, о чем заявил в отрывке из интервью телеканалу Sky News Arabia.

Асад отказался встречаться с Эрдоганом на его условиях
© globallookpress.com

«Такая встреча не может состояться», — подчеркнул сирийский лидер, цитату приводит Reuters.

Возможные переговоры Асада и Эрдогана обсуждаются на протяжении нескольких месяцев. Еще в марте сирийский политик подчеркивал, что встретится с турецким коллегой только после того, как войска Турции покинут Сирию. По мнению Асада, подобные переговоры должны положить конец военному конфликту в республике.

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Эрдоган же в январе утверждал, что их личная встреча может состояться после диалога министров иностранных дел Турции, России и Сирии.

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