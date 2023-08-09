В Литве обвинили Белоруссию в попытке вербовки граждан страны

Литовцы, которые посещали Белоруссию , сталкивались с попытками их вербовки спецслужбами республики. С такими обвинениями в сторону Минска выступил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас, пишет ТАСС.

По его словам, литовская сторона обладает соответствующей информацией. Он также уточнил, что спецслужбы просят следующих в Литву белорусских граждан сделать фотографии определенных объектов и фиксировать передвижение воинских подразделений.