$96.08-0.49105.44-0.62

В Литве обвинили Белоруссию в попытке вербовки граждан страны

Литовцы, которые посещали Белоруссию, сталкивались с попытками их вербовки спецслужбами республики. С такими обвинениями в сторону Минска выступил начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас, пишет ТАСС.

В Литве обвинили Белоруссию в попытке вербовки граждан страны
© РИА Новости

По его словам, литовская сторона обладает соответствующей информацией. Он также уточнил, что спецслужбы просят следующих в Литву белорусских граждан сделать фотографии определенных объектов и фиксировать передвижение воинских подразделений.

«В среднем в месяц Белоруссию посещают около 52 тысяч жителей нашей страны. С января по июль это сделали 230 тысяч человек», — добавил Любаевас.

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости