СМИ: Польша пытается увязать вопрос репараций ФРГ с ситуацией вокруг Украины

Польша пытается увязать требования репараций от Германии за ущерб в ходе Второй мировой войны с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщила германская газета Handelsblatt.

По информации издания, польские власти пытаются "увязать вопрос украинских репараций с собственными требованиями к Германии" по выплате репараций за преступления в отношении польского населения, совершенные во время Второй мировой войны. По словам заместителя министра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, если бы Варшаве и Берлину удалось достичь соглашения по этому вопросу, оно могло бы стать "важным сигналом" и моделью для решения российско-украинского вопроса.

Как отмечает газета, Муларчик недавно заявил, что украинский конфликт является "секретным оружием Польши" для того, чтобы придать вопросу о германских репарациях международное значение.

Польские власти в сентябре 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн).