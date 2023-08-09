В США назвали НАТО бессмысленной организацией

Кандидат в американский сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр в интервью РИА Новости назвала НАТО мертвой и бессмысленной организацией.

По ее мнению, Североатлантический альянс должен был прекратить существование после объединения Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германия в октябре 1990 года.

«Знаете, внутри НАТО и так уже много несогласных (с политикой организации. — «Газета.Ru»). Это организация-ископаемое. Так что я не думаю, что это действительно продлится так долго», — заявила Сейр.

Она добавила, что продолжит свое существование НАТО или нет, будет зависеть от того, как долго страны Европы захотят быть частью организации и играть в игру, «разрушающую их экономики».

При этом Сэйр не захотела предполагать, как именно альянс может пойти на дно.