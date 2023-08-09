В Токио у посольства России на акции ультраправые выкрикивали антиамериканские лозунги

Группы ультраправых активистов провели традиционную акцию протеста возле посольства России в Токио, приуроченную к 78-й годовщине вступления СССР в войну против Японии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

© Посольство России в Токио в Японии

Однако в этот раз, помимо антироссийских лозунгов и призывов вернуть "северные территории" (так в Японии называют российские южные острова Курильской гряды), ультраправые выкрикивали в громкоговорители и антиамериканские лозунги, осуждающие атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки.

Из-за сильных ливней в центре Токио им пришлось изменить маршрут и курсировать на фургонах с громкоговорителями на большем удалении от российского посольства, чем обычно. В район, где находится дипломатическое представительство РФ, для предотвращения возможных инцидентов стянуты многочисленные силы полиции.

9 августа 1945 года началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов при содействии сил Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии с участием монгольских соединений разгромили Квантунскую армию, освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Операция завершилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.