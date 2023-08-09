В США признали отсутствие у Украины шансов на победу над Россией

«В конце концов, команда младших классов играет с командой колледжа. Они не могут победить. Мы можем бросить сколько угодно денег, но если мы не пришлем НАТО и наши войска, чего мы делать не собираемся, то шансов нет», — сказал Табервилл в интервью корреспонденту Fox News Лоре Ингрэм.