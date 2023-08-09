Корея готовится к удару мощного тайфуна

С раннего утра в четверг 10 августа на территорию Корейского полуострова обрушится тайфун "Канун", который пройдется по всей как Южной, так и Северной Корее. Ожидаются мощнейшие ливни, ураганный ветер. В администрации президента Республики Корея (РК) в этой связи приняли решение о начале круглосуточной работы специальной группы, которая будет заниматься контролем общей ситуации и выработкой мер по снижению ущерба.

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Как заявили в Управлении гидрометеорологии РК, рано утром в среду 9 августа тайфун "Канун" прошел в 140 км к юго-западу от японского префектуры Кагосима, постепенно продвигаясь на север. Прямо на его пути находится Корейский полуостров, который "Канун" достигнет на рассвете в четверг 10 августа. Первым на себя удар стихии примет район города Тхонъён, расположенного на южном побережье провинции Южная Кенсан Республики Корея.

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После этого тайфун проследует дальше на север, двигаясь над территорией сначала Южной, а затем Северной Кореи. Хотя над материком тайфуны обычно достаточно быстро теряют свою силу, но ожидается, что "Канун" сохранит статус "мощного" вплоть до района города Чхончжу провинции Северная Чхунчхон, то есть до географического центра Южной Кореи. После этого его сила постепенно снизится до "средней" и в итоге он, как ожидается, полностью прекратит свое существование уже над территорией КНДР.

Южнокорейские метеорологи отмечают, что с момента начала современных наблюдений за тайфунами с 1977 года, это станет первым случаем, когда тайфун не уйдет в сторону, пройдя сквозь какую-то отдельную часть Корейского полуострова, а "проутюжит" весь полуостров и в итоге закончит свое существование над Кореей.

Тайфуны не такое уж редкое явление для Кореи в августе-сентябре, но далеко не всегда фронты наносят прямой удар по стране. В предыдущий раз это произошло около года назад, и тогда Южная Корея достаточно сильно пострадала. В этой связи в администрации президента РК принято решение сформировать круглосуточную группу реагирования, куда будет стекаться вся информация о ситуации и где будут вырабатываться меры по минимизации ущерба, а также, при необходимости, осуществляться руководство поисково-спасательными работами. "Изначально ожидалось, что тайфун затронет в основном восточное побережье страны, но теперь появилась информация, что он смещается на запад и пройдется в том числе по столичному региону. Учитывая проживающее там большое количество людей, потенциальный ущерб может быть огромным. В этой связи особенно важно как следует подготовиться к приходу "Кануна", - отметил чиновник администрации президента в беседе с журналистом информагентства "Ёнхап".

Как ожидается, тайфун принесет с собой мощные проливные дожди и сильный ветер, который временами будет достигать мощи ураганного. В зависимости от различных регионов РК ожидается выпадение от 100 до 400 мм осадков. В некоторых местах прогнозируется выпадении 100 мм дождей в течение часа.

Согласно информации Управления метеорологии РК, удаленное влияние тайфуна стало ощущаться уже в первой половине дня 9 августа на южном побережье страны и на курортном острове Чечжу: зафиксировано заметное усиление ветра, повышенное волнение в море. В этой связи движение морского пассажирского транспорта на южном побережье прекращено, отменено 87 авиарейсов.