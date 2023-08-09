Принца Гарри лишили титула «Его Королевское Высочество»

На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул «Его Королевское Высочество» принца Гарри. Об этом сообщает Page Six.

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В разделе The Royal Family, в котором рассказывается о каждом члене королевской семьи, имена принца Гарри и Меган Маркл были перемещены в нижнюю часть страницы. Издание отмечает, что это произошло спустя три года после того, как принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности работающих членов королевской семьи и переехали из Великобритании в США.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и потеряли королевский статус.

«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи, и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми», — говорилось в сообщении герцогов Сассекских.