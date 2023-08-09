Принца Гарри лишили титула «Его Королевское Высочество»
На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул «Его Королевское Высочество» принца Гарри. Об этом сообщает Page Six.
В разделе The Royal Family, в котором рассказывается о каждом члене королевской семьи, имена принца Гарри и Меган Маркл были перемещены в нижнюю часть страницы. Издание отмечает, что это произошло спустя три года после того, как принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности работающих членов королевской семьи и переехали из Великобритании в США.
В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и потеряли королевский статус.
«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи, и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми», — говорилось в сообщении герцогов Сассекских.
В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью известной американской ведущей Опре Уинфри, в котором они обвинили королевскую семью в безразличии, постоянном давлении и расизме. С тех пор отношения герцогов с королем Карлом III и его близкими остаются напряженными. Ситуация еще больше обострилась после того, как принц Гарри дал серию откровенных интервью и выпустил автобиографическую книгу «Запасной». В настоящее время принц Гарри с супругой и двумя детьми проживают в США.