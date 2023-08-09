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Принца Гарри лишили титула «Его Королевское Высочество»

На официальном сайте королевской семьи Великобритании удалили титул «Его Королевское Высочество» принца Гарри. Об этом сообщает Page Six.

Принца Гарри лишили титула «Его Королевское Высочество»
© Газета.Ru

В разделе The Royal Family, в котором рассказывается о каждом члене королевской семьи, имена принца Гарри и Меган Маркл были перемещены в нижнюю часть страницы. Издание отмечает, что это произошло спустя три года после того, как принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности работающих членов королевской семьи и переехали из Великобритании в США.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и потеряли королевский статус.

«Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи, и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми», — говорилось в сообщении герцогов Сассекских.

В марте 2021 года принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью известной американской ведущей Опре Уинфри, в котором они обвинили королевскую семью в безразличии, постоянном давлении и расизме. С тех пор отношения герцогов с королем Карлом III и его близкими остаются напряженными. Ситуация еще больше обострилась после того, как принц Гарри дал серию откровенных интервью и выпустил автобиографическую книгу «Запасной». В настоящее время принц Гарри с супругой и двумя детьми проживают в США.

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