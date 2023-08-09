Китайских бизнесменов обязали изучать идеи Си Цзиньпина

С размышлениями лидера Китая Си Цзиньпина на разные темы - от экономики до полетов в космос - уже давно обязаны знакомиться члены Коммунистической партии и правительства КНР.

Теперь, когда Си начал свой беспрецедентный третий срок у власти, учебные занятия по его идеям также стали обязательными для сотрудников многих государственных и частных компаний, рассказало Bloomberg.

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По данным агентства, даже сотрудники международных компаний, включая американскую BlackRock Inc., крупнейшего в мире управляющего фондами, были приглашены регулирующими органами Китая на лекции по этой теме.

По версии Bloomberg, эти лекции подчеркивают растущую роль идеологии в Китае - с их помощью Си пытается усилить влияние партии на многие сферы, в том числе на корпоративный сектор.

«Мало кто будет оспаривать важность знакомства с мировоззрением самого могущественного лидера страны со времен Мао Цзэдуна, но скептики в частном порядке сомневаются в пользе еженедельных часовых размышлений над часто загадочными высказываниями китайского президента», - отмечает агентство.

Время, потраченное бизнесом на изучение идей Си, вряд ли отразится в каких-либо формальных экономических моделях, но подход властей свидетельствует о том, что правительство ставит политику выше всего остального.

«Каждый час, который специалисты тратят на что-то другое, - это час, когда они не выполняют свою работу», - отметил Виктор Ши, доцент Калифорнийского университета в Сан-Диего, специализирующийся на банковской политике Китая.

Собеседник Bloomberg, знакомый с вопросом, рассказал, что China International Capital Corp., один из ведущих инвестиционных банков страны, в последние месяцы был вынужден активизировать усилия по изучению идей Си, так как власти были недовольны результатами обучения сотрудников.

По словам другого источника, государственная компания Bank of Communications Co. с конца 2022 года проводит ежемесячные учебные занятия по идеям СИ во всех департаментах. Каждого участника занятий просят делиться своим пониманием и оценивать, как изученное может повлиять на финансовую отрасль.

Сотрудники китайской государственной энергетической компании рассказали Bloomberg, что их все чаще вовлекают в импровизированное обучение в рабочее время. По их словам, такие встречи, часто сосредоточенные вокруг последних замечаний Си, проводятся в изолированном помещении с конфискацией мобильных телефонов, из-за чего коллегам трудно связаться с ними в случае рабочей необходимости.

Некоторым руководителям банков и предприятий приходится тратить около трети рабочего времени на изучение идей Си, участие в мероприятиях, курсах или чтение книг Си, заявили другие источники Bloomberg.

По словам Ченган Сюй, старшего научного сотрудника Стэнфордского центра экономики и институтов Китая, Си обеспокоен расцветом капитализма в Китае, способным стать угрозой для его власти.