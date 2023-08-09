Байден захотел сблизиться с партнером России и Китая

Президент США Джо Байден решил отправиться во Вьетнам для сближения с партнером России и Китая. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам политика, Ханой хочет улучшить свои отношения с Вашингтоном и стать его крупным партнером. «В ближайшее время я собираюсь во Вьетнам, потому что Вьетнам хочет изменить наши отношения и стать партнером», — сказал Байден во время своего выступления в Нью-Мексико.

Ранее в Пентагоне заявили о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли). Американская сторона также осудила действия Пекина. «Мы стоим с нашими филиппинскими союзниками в осуждении усилий КНР чинить препятствия законным операциям на Второй отмели Томаса», — говорится в заявлении официального представителя военного ведомства Патрика Райдера