Кандидат в сенат США Сэйр пообещала добиваться расследования теракта на «Северных потоках»

Кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр высказала мнение, что Вашингтон мог быть вовлечен в теракты, совершенные на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года, и пообещала в случае избрания добиваться расследования произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сэйр напомнила, что президент США Джо Байден 7 февраля 2022 года заявлял, что его страна «положит конец» «Северному потоку — 2», если Россия «вторгнется» на Украину.

Она также вспомнила о сообщении со словами «все сделано», которое экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах.

«Это моя работа — настаивать, чтобы правда была выявлена», — подчеркнула Сэйр, отметив, что сделает все возможное для начала расследования теракта.

Она добавила, что если бы у власти в США сейчас был Дональд Трамп или Роберт Кеннеди-младший, то до сути этого вопроса можно было бы докопаться.

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с «Северных потоков».