Эрдоган обвинил Запад в саботаже договоренностей по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что восстановление зерновой сделки между Россией, Украиной, ООН и самой Анкарой зависит от выполнения западными странами своих обязательств. Вероятно, политик имел в виду снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к платежной системе SWIFT, пишет издание Al Monitor.

«За прошедшее время, к сожалению, принцип "договоренности должны выполняться" не соблюдался», — возмутился Эрдоган.

По мнению политика, страны Запада не предприняли «никаких дипломатических шагов», чтобы использовать «позитивную атмосферу», возникшую в результате зерновой сделки, и добиться сначала режима прекращения огня на Украине, а затем и постоянного мира.