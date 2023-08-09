Пока вы спали: протест Японии России и подорожание кофе из-за "сложной ситуации"

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Крупные производители чая и кофе поднимут отпускные цены

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С сентября крупные производители чая и кофе поднимут отпускные цены на 6–9% для ретейлеров, сообщил «Коммерсант». Они объясняют это «сложной ситуацией» на рынке.

Кроме того, ожидается, что продукция кондитерских фабрик подорожает на 15%. Специалисты отмечают, что данные сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, который растет в цене из-за ослабления национальной валюты и падения урожайности какао-бобов и чая.

Суд назначил на 11 августа слушания о публикации Трампом данных по делу о штурме Капитолия

Слушания по вопросу о введении санкций на публикацию экс-лидером США Дональдом Трампом данных по делу о Капитолии и препятствованию утверждению итогов выборов в стране пройдут 11 августа. Такое решение принял федеральный суд американского округа Колумбия, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее уведомление в электронной базе суда.

В публикации отмечается, что Трампу при этом не нужно присутствовать на заседании.

Япония выразила протест РФ из-за приостановки действия положений налогового договора

Япония недовольна решением России о приостановке действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными государствами, в числе которых ряд стран Европейского союза, США и сама Япония. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Он выразил сожаление в связи с принятым властями РФ решением.

«Сегодня мы заявили российской стороне протест по дипломатическим каналам и потребовали отмены этого решения», — сказал он.

Мицуно подчеркнул, что эти меры в первую очередь негативно скажутся на бизнесе.

Южная Корея примет участие в рабочей группе по «формуле мира» Зеленского

Республика Корея планирует поучаствовать в рабочей группе по реализации «формулы мира» лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского президента, передает ТАСС.

Это решение было принято после консультаций по Украине в Джидде. Создание рабочей группы по «формуле мира» обсуждалось на переговорах в Саудовской Аравии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что мирный план Владимира Зеленского представляет собой очередную методичку США по разжиганию конфликта.

ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) переплыть реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР была пресечена подразделениями группировки войск «Восток» ВС РФ. Об этом рассказала начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.