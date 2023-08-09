Байден хочет поехать во Вьетнам вопреки информации Белого дома
Президент США Джо Байден накануне во время выступления по сбору средств в Нью-Мексико заявил, что вскоре он отправится во Вьетнам. Это, по его словам, будет рассматриваться как усиление влияния США в регионе в попытке противостоять Китаю.
При этом Белый дом не объявлял о поездке.
Байден ранее сказал во время предвыборного мероприятия в штате Мэн, что лидер Вьетнама хочет встретиться с ним, сообщает NBC News. "Мне позвонил глава Вьетнама, он отчаянно хочет встретиться со мной, когда я поеду на G20, - сказал Байден на июльском мероприятии, согласно стенограмме Белого дома - Он хочет сделать нас важным партнером наряду с Россией и Китаем. Как вы думаете, о чем это? Нет, я не шучу".
Президент США примет участие в саммите G20 в Нью-Дели в сентябре. Его последняя зарубежная поездка состоялась в прошлом месяце в Европу, где он посетил Великобританию, Литву и Финляндию.