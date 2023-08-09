Южная Корея примет участие в рабочей группе по "формуле мира" Зеленского

Южная Корея войдёт в рабочую группу, которая займётся реализацией формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея.

Отмечается, что решение было принято в ходе визита советника по национальной безопасности Чо Тхэ Ёна в Саудовскую Аравию, где он принял участие в переговорах по Украине.

В Джидде обсуждался вопрос о создании рабочей группы по контролю за реализацией «формулы мира».

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.