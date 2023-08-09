СМИ: в руководстве Бразилии нет единства насчет расширения БРИКС

"И тогда у власти [в Бразилии] находился [консерватор Жаир] Болсонару, которому эта идея сама по себе не нравилась. А вот Лула уже открыто ей симпатизировал", - отмечает он, указывая на то, что по результатам июльской встречи представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, в которой участвовал помощник Лулы да Силвы по международным вопросам, экс-глава МИД и Минобороны Селсу Аморим, удалось добиться прогресса в том, что касается выработки критериев для кандидатов на присоединение к БРИКС. "Следуя четкой стратегии, Бразилия может использовать БРИКС, чтобы усилить свои позиции среди стран "глобального юга", не отказываясь от традиционных связей с Западом", - считает Ниниу.