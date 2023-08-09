Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в «Маленькую Россию»
Туристы из Польши недовольны большим количеством россиян, приезжающих на отдых в Тайланд. Об этом пишет издание Wirtualna Polska, передает РИА Новости.
Как говорится в публикации, число российских туристов, решивших отдохнуть в Тайланде, в этом году выросло более чем на 1000%, эти данные подтверждает Министерство туризма и спорта королевства. Остров Пхукет пользуется у россиян особой популярность, на что, отмечает издание, и жалуются польские туристы.
Один из недовольных ситуацией поляков посоветовал остальным туристам обходить Таиланд «за три версты», так как он сейчас больше напоминает «маленькую Россию».
«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», – возмутился другой собеседник WP.
Путешественница из Польши, регулярно посещающая Юго-Восточную Азию, в беседе с изданием пожаловалась на «громких» туристов из России. Она также возмутилась обилием на Пхукете надписей на кириллице. По ее словам, меню в ресторанах, название магазинов, надписи «аптека» — все это переведено на русский специально для туристов из РФ. Путешественница также упомянула, что местные жители несколько раз здоровались с ней словом «привет», так как поляков зачастую принимают за россиян.