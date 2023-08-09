Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в «Маленькую Россию»

Туристы из Польши недовольны большим количеством россиян, приезжающих на отдых в Тайланд. Об этом пишет издание Wirtualna Polska, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, число российских туристов, решивших отдохнуть в Тайланде, в этом году выросло более чем на 1000%, эти данные подтверждает Министерство туризма и спорта королевства. Остров Пхукет пользуется у россиян особой популярность, на что, отмечает издание, и жалуются польские туристы.

Один из недовольных ситуацией поляков посоветовал остальным туристам обходить Таиланд «за три версты», так как он сейчас больше напоминает «маленькую Россию».

«Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», – возмутился другой собеседник WP.