Кандидат в сенаторы США Сэйр обвинила премьера Японии и генсека ООН в трусости

Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что "забывчивость" японских политиков и генерального секретаря ООН о виновнике ядерной бомбардировке Хиросимы вызвана страхом перед Америкой, сообщает РИА Новости.

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По мнению Сэйр, такое поведение объясняется страхом перед потенциальной реакцией Вашингтона или же перед другими рычагами воздействия, которые могут быть использованы Соединенными Штатами.

При этом она отметила, что количество таких рычагов у США сокращается. Сэйр подчеркнула, что многие мировые лидеры, в первую очередь, в странах Африки, это осознали. Поэтому, считает политик, они не ведут себя столь трусливо. Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в в своей речи, посвященной атомной бомбардировке Хиросимы.