Серьезное землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 75 км.

Эпицентр находился в 157 километрах от города Туал. При этом информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что подземные толчки зафиксировали на территории Сахалине. Толчки силой до 4 баллов ощутили жители нескольких населенных пунктов в черте Южно-Сахалинска. При этом разрушений не зафиксировано.