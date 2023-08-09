Госсекретарь США и глава МИД Болгарии обсудили помощь Украине и расширение ЕС

Как следует из документа, Блинкен и Габриэль ранее в этот же день "обсудили необходимость дальнейшей военной помощи Украине со стороны союзников и партнеров и предпринимаемые усилия, направленные на диверсификацию источников энергии с тем, чтобы они были более чистыми, а поставки и технологии - более надежными". "Госсекретарь и министр иностранных дел также затронули вопрос о важности расширения ЕС для обеспечения стабильности и процветания в регионе", - добавил Миллер.