Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об автоперевозках

Проект межправительственного соглашения между Белоруссией и Россией о международных автомобильных перевозках в качестве основы для переговоров и подписания одобрил глава государства Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный на национальном правовом портале документе.

Агентство напоминает, что министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии уполномочено проводить переговоры по проекту соглашения. При необходимости оно может вносить изменения, не имеющие принципиального характера. Также ведомству разрешено подписывать соглашения при достижении договоренности между сторонами в пределах одобренного властями проекта.

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости как можно быстрее наладить эффективное взаимодействие с основными партнерами — Китаем и Россией — по транзиту белорусских экспортных грузов через российскую территорию. С таким поручением он обратился к министру транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексею Ляхновичу, который недавно вступил в должность.