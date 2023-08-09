Американский сенатор призвал Киргизию соблюдать санкции против России

Президента Киргизии Садыра Жапарова попросили лучше соблюдать введенные против России санкции и остановить «эрозию» демократии в своей стране. Письмо с соответствующими просьбами ему направил глава комитета по иностранным делам американского сената Роберт Менендес, пишет РИА Новости.

Как говорится в публикации, сенатор из США выразил «глубокую обеспокоенность» в отношении предъявленных Киргизии обвинений в оказании поддержки России. Запад подозревает страну в обходе международных санкций, введенных против РФ Западом после начала военного конфликта на Украине.

Менендес призвал власти Киргизии оперативно расследовать эти обвинения и привести в действие «более надежные процедуры» для недопущения транзита через территорию страны «незаконного потока товаров» в Россию.

Сенатор также обратил внимание на то, что Киргизия ранее была «сияющим маяком демократии» в Центральной Азии, но сегодня движется по пути к автократии.