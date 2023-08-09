Новые обвинения против Трампа могут выдвинуть на следующей неделе

Выдвижение новых уголовных обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о предполагаемом давлении на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов 2020 года может состояться на следующей неделе. Об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее прокурор округа Фултон Фэни Уиллис сообщила, что вопрос о выдвижении обвинений будет решен до 1 сентября. По информации газеты, большому жюри, которому предстоит принять это решение, осталось допросить двух свидетелей.

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Предварительно их появление перед присяжными намечено на следующую неделю, после чего планируется выдвижение обвинений.

Всего по делу о давлении на должностных лиц Джорджии обвинения могут быть предъявлены примерно 20 лицам из окружения Трампа, а также самому экс-президенту.

3 января 2021 года газета The Washington Post распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Исходя из опубликованных данных, глава Белого дома требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа. По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

Прокуратура округа Фултон, к которому относится центральная часть столицы Джорджии Атланты, инициировала весной 2021 года разбирательство большого жюри присяжных, которое должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в адрес Трампа в связи с этим инцидентом.