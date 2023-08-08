Парламент Индии начал дебаты по вотуму недоверия премьеру Моди

Нижняя палата парламента Индии во вторник, 8 августа, начала двухдневные дебаты по вотуму недоверия кабинету Нарендры Моди. Об этом пишет РБК.

В мае 2023 года ситуация в Манипуре, небольшом штате на северо-востоке страны на границе с Мьянмой, резко обострилась. В ходе межнационального конфликта погибли от 125 до 150 человек, свыше 40 тыс. жителей региона были вынуждены покинуть свои дома.

По данным телеканала, инициативу выдвинул депутат от крупнейшей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Гаурав Гогой.

Парламентарий отметил, что инициатива направлена на то, чтобы прервать молчание высших официальных лиц страны по ситуации в Манипуре.

По мнению экспертов, этот шаг также направлен на то, чтобы оказать давление на Моди в преддверии всеобщих выборов 2024 года.

Вместе с тем, полагают аналитики, инициатива заранее обречена на провал, так как в парламенте свыше 300 мест из 543 принадлежат депутатам «Бхаратия джаната парти», которая поддерживает действующего премьера.