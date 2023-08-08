Госдеп опроверг принуждение Киева к отказу от мирных переговоров

«Нет, абсолютно нет. Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», — сказал он, комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о лживых заверениях Госдепа по поводу отсутствия запрета Киеву со стороны США вести мирные переговоры с РФ в сентябре 2022 года.

Также Миллер добавил, что не может ничего сказать об аресте СБУ украинской гражданки, которая готовила покушение на президента страны Владимира Зеленского будучи российским информатором.

По его словам, он видел эти сообщения, но никак не может их прокомментировать и посоветовал обратиться к Киеву. При этом он заявил, что США «видели шпионаж со стороны РФ и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени», поэтому его не удивляет произошедшее.