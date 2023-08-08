Озеро Титикака обмелело из-за сильной жары
Экстремальная засуха грозит полностью осушить знаменитое озеро Титикака на границе Боливии и Перу, сообщает «МИР 24». Водоем находится в критическом состоянии из-за сильной жары. Сейчас дно высокогорного озера высохло и больше напоминает пустыню. Фермеры в ближайших областях нуждаются в поддержке. Недостаток воды угрожает животноводству и сельскому хозяйству.
«Озеро будет продолжать высыхать еще больше. Оно никогда раньше не было такой глубины. Кажется, что озеро исчезает», – сказал местный житель Пабло Калле.
Озеро Титикака расположено на высоте около 3800 метров над уровнем моря, что способствует ускоренному испарению. Согласно данным экспертов, уровень воды сейчас на 30 см выше исторического минимума 1996 года.