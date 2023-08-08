Байден ошибся с количеством чудес света
Президент США Джо Байден оговорился во время разговора о чудесах света. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время своего выступления Байден заявил, что Большой каньон в США является «одним из девяти чудес света». В этом заявлении американский президент ошибся дважды – Большой каньон не является чудом света, а последних всего семь, а не девять. Впрочем, эту ошибку Байден исправил самостоятельно.
«Большой каньон – одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света», – заявил он.
Ранее Байден пошутил на тему людей, которых «списали со счетов из-за возраста».
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