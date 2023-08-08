Байден ошибся с количеством чудес света

Во время своего выступления Байден заявил, что Большой каньон в США является «одним из девяти чудес света». В этом заявлении американский президент ошибся дважды – Большой каньон не является чудом света, а последних всего семь, а не девять. Впрочем, эту ошибку Байден исправил самостоятельно.