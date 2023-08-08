Украине передадут терминалы для спутникового интернета

По данным издания, Киев намерен намерен использовать полученные терминалы для того, чтобы обеспечить доступом в интернет те районы страны, в которых были отключены мобильные и наземные сети в связи с боями. Глава компании Якоб Каллмер, в свою очередь, подчеркнул, что Satcube начал поставлять Украине оборудование с начала лета. В общей сложности Киеву собираются передать около 100 таких терминалов.