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Пентагон: Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Глава США Джо Байден разрешил обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 западными союзниками Киева, заметила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».

Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16
© globallookpress.com

Журналисты попросили Сингх рассказать о прогрессе по F-16, в частности о том, получено ли одобрение Белого дома на тренировки пилотов.

Представитель Пентагона отметила, что президент дал «зеленый свет» на тренировки украинских летчиков.

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Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что обучение будущих пилотов начнется в августе 2023 года. Программа подготовки займет не менее шести месяцев, обучение будет проходить в Нидерландах или Дании.

По мнению военных экспертов, поставки истребителей F-16 не позволят ВСУ кардинальным образом изменить ситуацию в зоне конфликта.

Напомним, что американский многоцелевой легкий истребитель F-16 Fighting Falcon был разработан фирмой General Dynamics в начале 1970-хх. Производился корпорацией Lockheed Martin. Прост в эксплуатации, удобен в обслуживании, может использоваться в качестве бомбардировщика, способен нести ядерное оружие.

Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что поставки самолетов этого типа ВСУ Москва будет рассматривать как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.

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