Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Глава США Джо Байден разрешил обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 западными союзниками Киева, заметила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили Сингх рассказать о прогрессе по F-16, в частности о том, получено ли одобрение Белого дома на тренировки пилотов.

Представитель Пентагона отметила, что президент дал «зеленый свет» на тренировки украинских летчиков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что обучение будущих пилотов начнется в августе 2023 года. Программа подготовки займет не менее шести месяцев, обучение будет проходить в Нидерландах или Дании.

По мнению военных экспертов, поставки истребителей F-16 не позволят ВСУ кардинальным образом изменить ситуацию в зоне конфликта.

Напомним, что американский многоцелевой легкий истребитель F-16 Fighting Falcon был разработан фирмой General Dynamics в начале 1970-хх. Производился корпорацией Lockheed Martin. Прост в эксплуатации, удобен в обслуживании, может использоваться в качестве бомбардировщика, способен нести ядерное оружие.