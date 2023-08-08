Латвия вводит усиленный режим охраны границы с Белоруссией

Латвия решила ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией . Об этом говорится на сайте латвийского правительства. Ограничения начнут действовать с 11 августа.

«С 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса », — говорится в сообщении. Уточняется, что эти территории граничат с Белоруссией.

В документе говорится, что решение принято для обеспечения неприкосновенности госграницы. При подготовке указа принималось во внимание большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, заявили в правительстве.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявлял, что Польша вынуждена будет прийти к полной изоляции Белоруссии, если произойдут серьезные инциденты с ЧВК «Вагнер». Он также отмечал, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» отправиться на экскурсию в Варшаву — элемент психологической войны.