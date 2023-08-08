Эрдоган: Турция играет ключевую роль в урегулировании на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция с начала украинского кризиса стала ключевой страной в вопросе его урегулирования, в частности, она строго соблюдает Конвенцию Монтрё, регулирующую правила судоходства в черноморских проливах, что позволило не допустить распространения конфликта на бассейн Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, переговоры, организованные Анкарой, являлись попыткой прекращения кровопролития, а Черноморская зерновая инициатива позволила прекратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей.

«Позиция Турции четкая и принципиальная. Мы не хотим видеть больше крови и слез. Распространение войны на бассейн Черного моря станет катастрофой для всего региона. Четко соблюдая Конвенцию Монтрё, мы не позволили допустить распространения трагедии», — подчеркнул Эрдоган.

До этого президент Турции на встрече с участниками ежегодной конференции послов республики за рубежом заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.