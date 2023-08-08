Мексика заявила об отсутствии планов по присоединению к БРИКС
Мехико не планирует присоединяться к группе БРИКС, предпочитая развивать и углублять сотрудничество со странами Северной Америки. Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает ТАСС.
«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Конечно, мы приветствуем это со стороны других стран. Однако по экономическим, соседским и геополитическим причинам мы будем продолжать укреплять союз в регионе Северной Америки и Америки в целом», — сказал он.
По словам Лопеса Обрадора, для Мехико консолидация Северной Америки необходима, чтобы «достичь чего-то похожего на то, чем является Европейский союз». При этом он отметил, что американская интеграция должна осуществляться на основе уважения суверенитета каждой страны и без исключения какого-либо государства, в том числе Кубы.