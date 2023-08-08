Мексика заявила об отсутствии планов по присоединению к БРИКС

«Мы не собираемся участвовать в этом блоке, в этом объединении. Конечно, мы приветствуем это со стороны других стран. Однако по экономическим, соседским и геополитическим причинам мы будем продолжать укреплять союз в регионе Северной Америки и Америки в целом», — сказал он.