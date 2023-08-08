Титул принца Гарри убрали с сайта королевской семьи Великобритании
Администратор сайта королевской семьи Великобритании удалил титул принца Гарри «Его Королевское Высочество» из соответствующего раздела портала. Об этом пишет обозреватель Холли Бишоп в статье для телеканала GBN.
В январе 2020 года королевская семья нашла компромиссное решение по делу Меган Маркл и принца Гарри.
В официальном заявлении говорилось, что супругов по-прежнему будут называть герцогами Сассекскими в официальных документах, однако к ним уже нельзя будет обращаться как к «Их королевским высочествам».
Автор статьи отметила, что администратор не спешил вносить изменения на официальный сайт королевской семьи.
«Титул принца Гарри наконец-то удален с сайта королевской семьи спустя три года после того, как было решено, что он лишится его», - уточнила Бишоп.
Кроме того, заметила она, был отредактирован список членов семьи. Изображение Гарри было помещено ниже, теперь оно находится почти в самом конце перечня.
Ранее сообщалось, что мемуары принца Гарри «Spare» стали самой «выброшенной» книгой лета. Покупатели, прочитав несколько страниц, отправляли книгу в мусорные корзины, оставляли в гостиничных номерах, на стойках регистрации.