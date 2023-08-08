$96.08-0.49105.44-0.62

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы произошли вечером в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом".

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
© globallookpress.com

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

1