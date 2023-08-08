СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСМИ сообщили о взрывах в Харьковской областиТАСС08 августа, 21:27Взрывы произошли вечером в Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал "Дом".© globallookpress.comПодробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.В мире1Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиСМИ сообщили о взрывах в Харьковской областиВ ЕС заявили, что не могут дать гарантии безопасности УкраинеВ Екатеринбурге произошло ДТП с тремя автомобилями