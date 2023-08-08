Госдеп высказался на тему причастности России к событиям в Нигере

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер уклонился от ответа на вопрос о наличии у Соединенных Штатов достоверных доказательств причастности России к перевороту в Нигере .

Миллер комментировал сообщения о том, что на протестах в Нигере были замечены российские флаги. Когда его спросили, являются ли, как он сам сказал, "магическим образом" попавшие в руки протестующих российские флаги доказательством возможной причастности РФ к событиям в Нигере, представитель американского внешнеполитического ведомства признал, что не знает, каким образом флаги оказались в руках протестующих.