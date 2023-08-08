У здания правительства в Ереване начались задержания протестующих

Полиция Армении начала массовые задержания участников акции протеста у здания правительства в Ереване , которые требуют силового метода открытия Лачинского коридора, связывающего страну с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает РЕН ТВ .

По данным телеканала, ситуация на Площади Республики в Ереване остается напряженной. Нескольким протестующим потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что участников акции задерживали за попытки перекрыть дороги к Площади Республики. Напомним, что утром 8 августа несколько сотен человек в военной форме собрались у здания правительства Армении. Они требовали от властей страны предпринять меры по открытию Лачинского коридора для доставки гуманитарного груза, в том числе с применением силовых методов. Организатором акции является руководитель отряда «Хачакир» Саркис Погосян.