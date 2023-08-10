ЕС не исключил введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS

"Внеочередной саммит ECOWAS стартовал в Нигерии некоторое время назад. Мы ждем решений этого саммита. Мы заявили с самого начала, что мы твердо поддерживаем решения и действия ECOWAS. Результаты этой встречи в каком-то смысле покажут Евросоюзу, в каком направлении двигаться дальше", - подчеркнул он.