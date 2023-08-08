Зеленский рассказал о выгоде России от вступления Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО будет выгодно России, потому что гарантирует ей мир. Слова главы государства приводит агентство УНИАН в Telegram.
«Россия должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это даст безопасность для России, что Украина никогда в будущем не придет на ее территорию», — рассказал Зеленский.
Он также выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса, в частности прибалтийские, были бы рады размещению украинских военных на их территории после завершения боевых действий для охраны границ.
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