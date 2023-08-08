В СНБО прокомментировали ситуацию на украинско-белорусской границе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация на украинско-белорусской границе находится под контролем, данный вопрос обсуждается практически ан каждом заседании Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Что касается вопроса нашей границы с Белоруссией и Российской Федерацией, то почти на каждом заседании Ставки Верховного главнокомандующего, которое президент (Украины Владимир Зеленский) проводит по меньшей мере дважды в неделю, этот вопрос есть в повестке дня. Генерал (председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей) Дейнеко, непосредственно отвечающий за границу, имеет доклады по этому вопросу». Ситуация находится на контроле», – заявил Данилов.

Он добавил, что если на границе произойдет обострение ситуации, то украинские военные и пограничники готовы дать отпор.

До этого Зеленский заявил, что на Украине наблюдают за действиями «наемников» у границы на территории Белоруссии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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