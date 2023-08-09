ЕС начал подготовку для введения санкций против мятежников Нигера

Евросоюз (ЕС) начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, осуществивших государственный переворот в Нигере. Об этом сообщило агентство Reuters.
По сведениям неназванных европейских чиновников, в сообществе уже начали обсуждение критериев для введения карательных мер. Перечень, в частности, будет включать пункт о "подрыве демократии".
Дипломат ЕС отметил, что "следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты", которые считаются ответственными за свержение конституционной власти страны.
Чиновники стран - членов сообщества на национальном уровне обсудили данный вопрос в среду. Как отмечается, критерии могут быть согласованы в ближайшее время.
В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.