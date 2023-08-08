Польша призвала ЕС выделить средства на транзит украинского зерна

Польша призвала Европейский союз (ЕС) выделить средства на увеличение пропускной способности своих портов для транзита украинского зерна через Балтийского море. Об этом сообщает Bloomberg.

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При этом Варшава настаивает на сохранении запрета на продажу урожая с Украины.

«Нам нужно помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов исключительно для перевозки зерна, так называемых агропортов», — пояснил министр сельского хозяйства республики Роберт Телюс.

По его словам, хотя терминалы в Балтийском море являются альтернативой, «основная часть грузов по-прежнему будет проходить через южные порты».

Телюс подтвердил, что Польша не снимет внутренний запрет на продажу украинского зерна, когда он истечет в середине сентября.

«Снятие запрета будет возможно только в том случае, если в Польше начнет заканчиваться зерно», — сказал он, добавив, что такого риска нет.