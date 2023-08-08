Число перемещенных лиц в Нигере составило 700 тыс.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев оценивает число насильственно перемещенных лиц в Нигере в 700 тыс. человек. Эти данные организация привела в своем сообщении.

"По состоянию на июль 2023 года общее число насильственно перемещенных лиц составило около 700 тыс. Среди них примерно 250 тыс. беженцев, 50 тыс. просителей убежища, 350 тыс. внутренне перемещенных лиц", - указывается в тексте.

Группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума от власти, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления республикой был сформирован Национальный совет спасения родины, который 28 июля возглавил генерал Абдурахман Тчиани, командовавший президентской гвардией.

30 июля лидеры государств, входящих в ECOWAS, потребовали от мятежников немедленно освободить Базума, вернуть ему президентские полномочия и восстановить конституционный порядок в стране. Военные государств - членов сообщества заявили 4 августа, что разработали план на случай военной интервенции. С наступлением 7 августа срок ультиматума ECOWAS истек. Однако телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что военное руководство ECOWAS признало нецелесообразным использование силы в отношении Нигера. При этом оно решило усилить санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить Базума.