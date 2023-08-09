Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

В 16:02 тревога была объявлена в украинской столице, после чего в течение нескольких минут она распространилась на территорию всей страны.

До этого сообщалось, что на Западе и на Украине обратили внимание на низкий темп украинского контрнаступления. По мнению одного из западных дипломатов, у Киева еще есть шанс добиться прогресса, но баланс сил на фронте в ближайшие недели изменить не получится.