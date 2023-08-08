В Индонезии на конкурсе «Мисс Вселенная» разгорелся скандал

В Индонезии девушки, принимающие участие в отборочном туре конкурса «Мисс Вселенная», обвинили организаторов в домогательствах. Об этом сообщает Wion.

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Как стало известно, в местную полицию обратились шесть участниц индонезийского конкурса красоты, проходившего в Джакарте с 29 июля по 3 августа. Они утверждают, что организатор мероприятия подверг их осмотру топлес.

Одна из заявительниц пояснила, что ее попросили принять провокационные позы для фото. Остальные участницы рассказали, что организаторы потребовали их раздеться для проведения медосмотра. Таким образом как минимум пять девушек оказались в нижнем белье в комнате, в которой находились мужчины.

Адвокат потерпевших считает, что в подобных требованиях не было необходимости.

«Я была очень смущена и чувствовала себя неловко», — поделилась одна из ее подзащитных.

В столичной полиции рассказали, что сообщение, поступившее от участниц конкурса красоты, будет проверено.

Официальных комментариев от организаторов смотра пока не поступало.