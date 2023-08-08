По всей Украине объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыПо всей Украине объявили воздушную тревогуLenta.ruиещё 108 августа, 18:03По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.© РИА НовостиПервые сигналы тревоги прозвучали в 17:52 по московскому времени.В мире7Главные новостиБольше новостейLenta.ru: главные новости