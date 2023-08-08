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По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По всей Украине объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Первые сигналы тревоги прозвучали в 17:52 по московскому времени.

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