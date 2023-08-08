Блинкен: Россия не причастна к военному перевороту в Нигере

Блинкен заявил, что Россия не причастна к военному перевороту в Нигере
Российские власти не причастны к военному перевороту в Нигере, однако ЧВК "Вагнер" попыталась воспользоваться возникшей в республике нестабильностью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
"Я думаю, что то, что произошло и продолжает происходить в Нигере, не было инспирировано Россией или "Вагнером", но <...> они попытались получить преимущества от этого", - сказал он.