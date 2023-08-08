В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

В Индии зафиксированы случаи заражения новым подвариантом COVID-19 под названием Eris. Об этом пишет Economic Times со ссылкой на пресс-службу индийского консорциума по геномике COVID-19.

Автор статьи уточнил, что штамм EG.5.1 происходит от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте этого года. В настоящее время наиболее активно он распространяется в Соединенном Королевстве.

«Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем», - отметил член консорциума.

В Минздраве Индии, в свою очередь, пояснили, что за последние сутки в стране специалисты выявили 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.