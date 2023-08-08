Стали известны траты Германии на парикмахера для Меркель

Власти Германии ежемесячно тратят около €3 тыс. (316 тыс. рублей) на оплату услуг парикмахера и визажиста для бывшего канцлера Ангелы Меркель с тех пор, как она покинула свой пост в 2021 году. Об этом сообщила германская газета Tagesspiegel со ссылкой на находящиеся в ее распоряжении данные ведомства федерального канцлера ФРГ.

По ее информации, за обликом Меркель в Берлине следит "самозанятый парикмахер-визажист", на услуги которого с момента ухода политика с высокого поста было выделено "почти €55 тыс." (5,8 млн рублей). Из них за 2022 год "было потрачено €37 780 (3,9 млн рублей), а в текущем году - €17 200 (1,8 млн рублей). Как отмечает издание, "внешний вид бывшей главы правительства ежемесячно обходится [германским налогоплательщикам] в сумму около €3 000", не считая расходы на дорогу и гостиницу в случае необходимости сопровождения экс-канцлера на мероприятиях.

Газета подчеркивает, что первоначально ведомство отказывалось разглашать данную информацию. Согласно ее оценкам, "по финансовым затратам на косметику Меркель напрямую конкурирует с действующим канцлером". По данным правительства на услуги стилиста-визажиста Олафа Шольца с 2021 года было "потрачено около €62 000" (6,5 млн рублей), уточняет издание.

Ранее ассоциация налогоплательщиков ФРГ критиковала высокие расходы на услуги по уходу за внешним видом германских высокопоставленных политиков. По словам президента ассоциации Райнера Хольцнагеля, они должны быть "сведены к минимуму и в случае сомнений оплачиваться в частном порядке".