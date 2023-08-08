В Монголии подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой

Житель Улан-Батора попал в одну из городских больниц после того, как съел мясо сурка. Врачи диагностировали у него бубонную чуму, пишет агентства Синьхуа со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии.

Агентство напомнило, что в конце июня в одном из регионов республики уже был зарегистрирован случай заболевания чумой.

«Во вторник в столице Монголии был подтвержден один случай бубонной чумы», - отметил автор статьи.

Обозреватель уточнил, что на прошлой неделе мужчина употребил в пищу мясо сурка, предположительно пойманного во время охоты.

Пять человек, которые контактировали с заболевшим, изолированы и проходят курс лечения.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах Монголии специалисты зафиксировали 137 природных очагов бубонной чумы. Часть из них находится на границе с Россией и Китаем.