В Монголии подтвердили новый случай заболевания бубонной чумой
Житель Улан-Батора попал в одну из городских больниц после того, как съел мясо сурка. Врачи диагностировали у него бубонную чуму, пишет агентства Синьхуа со ссылкой на Национальной центр зоонозных заболеваний Монголии.
Агентство напомнило, что в конце июня в одном из регионов республики уже был зарегистрирован случай заболевания чумой.
«Во вторник в столице Монголии был подтвержден один случай бубонной чумы», - отметил автор статьи.
Обозреватель уточнил, что на прошлой неделе мужчина употребил в пищу мясо сурка, предположительно пойманного во время охоты.
Пять человек, которые контактировали с заболевшим, изолированы и проходят курс лечения.
Ранее сообщалось, что в 17 регионах Монголии специалисты зафиксировали 137 природных очагов бубонной чумы. Часть из них находится на границе с Россией и Китаем.
Напомним, что бубонная чума - преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis. Чума относится к особо опасным инфекциям. В настоящее время при правильном лечении число летальных случаев не превышает 10%.