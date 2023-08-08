В США рассказали об огромных потерях ВСУ

Удары российской армии нанесли огромные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ), в частности, потеряны практически все средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

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По его словам, за последние четыре месяца ВСУ потеряли большинство своих средств ПВО. Теперь Украина не может никак остановить полеты российской авиации.

Джонсон отметил, что американские системы ПВО Patriot оказались неэффективными. В итоге это приводит к огромным потерям личного состава ВСУ.