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В США рассказали об огромных потерях ВСУ

Удары российской армии нанесли огромные потери Вооруженным силам Украины (ВСУ), в частности, потеряны практически все средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

В США рассказали об огромных потерях ВСУ
© Lenta.ru

По его словам, за последние четыре месяца ВСУ потеряли большинство своих средств ПВО. Теперь Украина не может никак остановить полеты российской авиации.

Джонсон отметил, что американские системы ПВО Patriot оказались неэффективными. В итоге это приводит к огромным потерям личного состава ВСУ.

Ранее Джонсон заявил, что спецслужбы США спланируют ликвидацию президента Украины Владимира Зеленского или подтолкнут кого-то к такому решению. Он добавил, что вряд ли ему позволят уехать в изгнание.

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